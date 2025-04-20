واثناء اجتماعهما المشترك، ناقش رئيس مركز التعاون العلمي والدولي بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية "فرهاد يزدان دوست" و النائب الاول لوزير التعليم العالي والعلوم والابتكار العلمي الاوزبكي "شاهرخ دالييف" أهمية التواصل العلمي والتكنولوجي بين البلدين على نطاق واسع.

وخلال هذا الاجتماع، اكد يزدان دوست على أهمية التطور العلمي والدور الرئيسي لوزارة العلوم الايرانية في هذا المجال، واعتبر العلاقات العلمية الثنائية أكثر فعالية واستدامة من العلاقات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.

واشار الى الإنجازات البارزة التي حققتها إيران خلال العقود الخمسة الماضية،حيث ان عدد الطلاب والتقدم العلمي على الساحة العالمية قد نما بشكل كبير بعد الثورة الإسلامية، وأوضح أن وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الأنشطة العلمية في البلاد.

كما لفت يزدان دوست الى وجود ما يقرب من 60 حديقة علمية وتكنولوجية تحت إشراف وزارة العلوم والتي تنشط في مناقشة التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مختلف المنظمات والهيئات.

هذا واكد رئيس مركز التعاون العلمي والدولي بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايرانية على أهمية العلوم الأساسية والفن والثقافة والأدب إلى جانب التكنولوجيا، وأعلن عن خطط لاستقطاب 300 ألف طالب أجنبي خلال الخطة الخمسية المقبلة، وأعرب عن أمله في أن تتطور العلاقات العلمية بين إيران وأوزبكستان بشكل أكبر في المستقبل.

وذكر يزدان دوست انه من أجل الحصول على مجال حضاري مشترك ، فانه من الممكن ايضا الاهتمام بإجراء البحوث وتبادل الأساتذة والطلاب والأنشطة الرياضية الطلابية المشتركة في المجالات التي تتجاوز المجالات التكنولوجية البحتة.

نتطلع لتعاون الجامعات الإيرانية في التنمية العلمية والتكنولوجية في أوزبكستان

من جانب آخر استعرض النائب الاول لوزير التعليم العالي والعلوم والابتكار العلمي الاوزبكي "شاهرخ دالييف"، تاريخ التطور العلمي والتكنولوجي في أوزبكستان، مشيرا إلى أنه منذ عام 2016، ارتفع عدد الجامعات في البلاد من 77 إلى 203، وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة العام في التعليم العالي من 9% إلى 42 %.

كما تحدث دالييف عن تطور الشركات الناشئة والحدائق العلمية والتكنولوجية في أوزبكستان، واعتبر السياسة العلمية لرئيس البلاد العامل الرئيسي في هذا التحول.

ودعا النائب الاول لوزير التعليم العالي والعلوم والابتكار العلمي الاوزبكي، الجامعات والمؤسسات العلمية الإيرانية إلى التعاون في تطوير التكنولوجيا والابتكار في أوزبكستان، قائلاً إن التفاعل وجها لوجه بين المسؤولين العلميين أكثر فعالية من الاتصالات الدبلوماسية.

ورأى بأن هذا التعاون العلمي الثنائي يمكن أن يشمل تبادل الخبرات والزيارات المتبادلة لوزراء العلوم وإقامة التعاون العلمي بين رؤساء الجامعات والاستثمارات المشتركة في مجال التكنولوجيا.

وفي ختام هذا الاجتماع أعلن يزدان دوست بأن إيران ستستضيف الاجتماع الثاني لوزراء العلوم في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2025، والموضوع الرئيسي له هو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. كما دعا وزير العلوم الأوزبكي مرة أخرى لحضور هذا الاجتماع.

والجدير ذكره ان الاجتماع الأول لوزراء العلوم عقد بمبادرة من كازاخستان في عام 2023، ومن المتوقع أن يحضر ممثلون عن 22 دولة قمة هذا العام على المستوى الوزاري.

انتهى**ر.م