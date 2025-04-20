اتحاد غرب آسيا لكرة السلة يهنئ منتخب إيران للسيدات لفوزه ببطولة كأس آسيا

وبعث الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة السلة "شربل ميشال رزق"، رسالة إلى الاتحاد الإيراني، هنأ فيها المنتخب الإيراني لكرة السلة للسيدات على تأهله إلى المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا.

وجاء في الرسالة:

بالنيابة عن مجلس إدارة WABA وعن نفسي، أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى اتحاد كرة السلة الإيراني على تأهله إلى بطولة آسيا لكرة السلة للسيدات 2025 القسم B بعد ثلاثة أيام من المنافسة الشديدة.

كما نتقدم بالشكر الجزيل والتهنئة لاعضاء الفریق والكادر الفني ومسؤولي الاتحاد على جهودهم الدؤوبة.

إن الأداء المتميز لفريقكم هو شهادة على ما يمكن تحقيقه من خلال الالتزام والوحدة والاستثمار المستمر في المواهب الشابة. نرجو منكم قبول أطيب تمنياتنا بالنجاح في المستقبل.

وفاز منتخب إيران للسيدات لكرة السلة ببطولة غرب آسيا (تصفيات كأس آسيا للدرجة الثانية) بفوزه على سوريا والأردن ليتأهل إلى المستوى الثاني من كأس آسيا ويصبح بطلاً لأول مرة.

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