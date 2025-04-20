فتيات ايران يحرزن بطولة اسيا الوسطى لكرة الطاولة

طهران / 20 نيسان / أبريل / إرنا - احرز المنتخب الايراني لكرة الطاولة – فتيات، لقب البطولة على مستوى اسيا الوسطى، وذلك بعد فوزه الساحق 3-0 على غريمه القرغيزي في نهائي هذه المنافسات.

وافادت ارنا، بأن منتخب الفتيات الايراني لكرة الطاولة، تمكن بهذه النتيجة من حسم تأهله للمشاركة في كاس اسيا للشباب والناشئة الذي سيقام بعد نحو شهرين باستضافة اوزبكستان. انتهى ** ح ع