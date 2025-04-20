مسؤول برلماني : إيران جادة في المفاوضات مع أمريكا ولا تريد التسويف

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، اوضح "رضائي"، ان "غريب آبادي" قدم خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، اليوم، تقريرا عن المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في روما، وأجاب على أسئلة النواب من اعضاء اللجنة.

وأضاف : وقد تطرق نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أشار في هذا الاجتماع، بأنه جرى خلال محادثات روما حوار وتفاهم بشأن الإطار العام وجدول الأعمال والمحادثات الفنية؛ مردفا : إن مقترحات إيران التي صيغت في إطار النظام وقرارات المؤسسات العليا واضحة، ومن جانبنا فإنه يجب رفع كافة العقوبات بما يؤدي إلى انتفاع الشعب الإيراني اقتصاديا.

وتابع هذا المسؤول البرلماني: كما أوضح غريب ابادي قائلا، "إننا لن نتفاوض بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم وأن تخصيب اليورانيوم هو أحد خطوطنا الحمراء"، مع تاكيده بأن "إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وأن تخصيب اليورانيوم يتم لأغراض سلمية".

وأضاف رضائي نقلا عن غريب ابادي : إن اجتماعات الخبراء والفنيين لتحديد تفاصيل المفاوضات، ستعقد بشكل غير مباشر في مسقط يوم الأربعاء من هذا الأسبوع؛ لذا فإننا حاليا بصدد تحديد المبادئ العامة لهذه المفاوضات.

وفي الختام، لفت المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الى، أن "نائب وزير الخارجية أكد خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة إلغاء أسس الحظر حتما، بما في ذلك قوانين الحظر التي يسنها الكونغرس والأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي".

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