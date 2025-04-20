جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي استهداف قائد بارز في حزب الله

وذكر "جيش" العدو اليوم الأحد أنه قتل نائب قائد الوحدة "4400" في حزب الله "حسين علي نصر"، خلال هجوم على منطقة في جنوب لبنان، مدعيا أن "نصر" عمل على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى لبنان لتعزيز قدرات حزب الله العسكرية.

من جانب اخر أعلنت كتائب عزالدين القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس في بلاغ مقتضب اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا جيبا عسكريا من نوع “storm” يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأضافت القسام في بيان لها : فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة تلفزيونية 3، مضادة للأفراد ما ادى الى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

كما اعلن الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليه استهدفوا موقعاً مستحدثا لقوات جيش الاحتلال في المنطقة ذاتها بأربع قذائف “RPG” وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.

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المصدر/الجزيرة







