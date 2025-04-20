الآلاف يتظاهرون في باكستان نصرة لغزة

وأفادت وكالة "إرنا" بأنه نُظمت هذه المسيرات الحاشدة تحت عنوان "التضامن مع غزة" بمبادرة من حزب الجماعة الإسلامية وبحضور آلاف الأشخاص من مختلف الشرائح.

وردد المتظاهرون خلال المسيرة شعارات "الموت لإسرائيل"؛ مؤكدين بأن المتواطئين مع الكيان الصهيوني وأمريكا هم في الحقيقة خونة، وإن مشاركتهم في الإبادة الجماعية للفلسطينيين لن تُنسى أبدا طوال التاريخ.

الى ذلك، قال "حافظ نعيم الرحمان"، زعيم الجماعة الإسلامية في باكستان خلال كلمته في هذا التجمع الاحتجاجي الكبير المناهض لـ "إسرائيل" : ستستمر مقاومتنا جميعا في طريق السعي لتحقيق العدالة للفلسطينيين الشجعان.

وخاطب نعيم الرحمان حكومة اسلام اباد قائلا : إن أي عرقلة لمسار إظهار تضامن الشعب مع الفلسطينيين، وخاصة تنظيم مظاهرات واسعة النطاق ضد "إسرائيل" في أي مكان في باكستان، أمر غير مقبول على الإطلاق.

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