محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والباكستاني

وافاد مكتب العلاقات العامة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ان السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وأكدا عزمهما الراسخ على تعميق التعاون المشترك".

وبحث عراقجي وإسحاق دار أيضا التطورات الإقليمية والعالمية التي تهم الطرفين.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن أمله في أن تؤدي جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران إلى السلام والأمن والتنمية.

وكان إسحاق دار قد اجرى ايضا محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء الماضي.

كما تحدث وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره العماني هاتفيا بعد ظهر اليوم الأحد حول آخر التطورات في المنطقة والقضايا الدولية.

يذكر ان الجولة الاولى من المفاوضات الايرانية الاميركية غير المباشرة عقدت يوم السبت الماضي في مسقط برعاية سلطنة عمان فيما اجريت الجولة الثانية في العاصمة الايطالية روما يوم امس السبت برعاية سلطنة عمان ايضا، على أن تعقد الجولة الثالثة في مسقط يوم السبت المقبل.

وتراس الوفد الايراني، وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما تراس الجانب الاميركي ستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الاميركي في شؤون الشرق الاوسط.

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