المشاط: "ترومان" خرجت من الخدمة منذ الأيام الأولى للعدوان

وقال المشاط خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني إنّ المعلومات المؤكدة لدينا أن حاملة الطائرات "ترومان" فقدت قيادتها وسيطرتها وأصبحت خارج الخدمة منذ الأيام الأولى للعدوان.

وكذلك، كشف أنّ العدوان على اليمن انطلق مرةً أو مرتين من حاملة الطائرات "ترومان" والبقية كانت من أماكن أخرى جرى رصدها.

وشدد المشاط أنّ اليمن لا يبالي بأيّ تحدياتٍ ناتجة من الموقف المشرّف في نصرة غزّة ومقاومتها، متابعاً أنّ "لا يمكن أن نترك الأميركي والإسرائيلي يستفردان بالشعب الفلسطيني في غزة".

وفي رسالةٍ وجهها إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال المشاط إنّ "اليمنيين لا يبالون بصواريخك وقنابلك وقاذفاتك الاستراتيجية".

وتابع المشاط أنّ رجال اليمن وخلال 10 أيام تجاوزوا منظومة الاعتراض "الكهرومغناطيسي" التي كان الأميركي يهدد بها روسيا والصين.

انتهى ** 2342