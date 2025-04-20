٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85809248
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المشاط: "ترومان" خرجت من الخدمة منذ الأيام الأولى للعدوان

٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٤ م
رمز الخبر: 85809248
المشاط: "ترومان" خرجت من الخدمة منذ الأيام الأولى للعدوان

طهران / 20 نيسان / ابريل/ارنا- أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، اليوم الأحد، أنّ العدوان الأميركي على اليمن فشل منذ يومه الأول، مضيفاً أنّ صنعاء حصلت على معلومات لإفشال العدوان قبل وقوعه الأمر الذي جنبنا الكثير من الأضرار التي كانت قد تحصل.

وقال المشاط خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني إنّ المعلومات المؤكدة لدينا أن حاملة الطائرات "ترومان" فقدت قيادتها وسيطرتها وأصبحت خارج الخدمة منذ الأيام الأولى للعدوان.

وكذلك، كشف أنّ العدوان على اليمن انطلق مرةً أو مرتين من حاملة الطائرات "ترومان" والبقية كانت من أماكن أخرى جرى رصدها.

وشدد المشاط أنّ اليمن لا يبالي بأيّ تحدياتٍ ناتجة من الموقف المشرّف في نصرة غزّة ومقاومتها، متابعاً أنّ "لا يمكن أن نترك الأميركي والإسرائيلي يستفردان بالشعب الفلسطيني في غزة".

وفي رسالةٍ وجهها إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال المشاط إنّ "اليمنيين لا يبالون بصواريخك وقنابلك وقاذفاتك الاستراتيجية".

وتابع المشاط أنّ رجال اليمن وخلال 10 أيام تجاوزوا منظومة الاعتراض "الكهرومغناطيسي" التي كان الأميركي يهدد بها روسيا والصين.

انتهى ** 2342

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