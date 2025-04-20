ايران: زيادة طاقة إنتاج الغاز بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميا

وأشار حميد رضا ثقفي، المدير التنفيذي لمجموعة "بتروبارس"، إلى أهمية هذا الإنجاز الوطني، وأضاف: "مع الانتهاء بنجاح من عملية التتبع الذكي وتنظيف خط أنابيب المنصة 11ب، وبعد إعداد البنية التحتية، تم حفر بئرين جديدين دخلا الإنتاج بعد عمليات التوصيل".

وتابع: "إن هذه الزيادة في الإنتاج اليومي ستلعب دوراً هاماً في المساعدة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الغاز في البلاد خلال مواسم الذروة".

واوضح أن عملية التتبع الذكي باستخدام تقنية التدفق المغناطيسي (MFL+TFI) بدأت في اليوم الأول من عام 1404 هـ.ش (بدا في 21 اذار/مارس) وتم الانتهاء منها بنجاح في غضون اسبوع، وقال: "إن التنفيذ الدقيق والآمن لهذه العملية يعد خطوة أساسية في التشغيل الآمن للمرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي والإمداد المستدام بالطاقة للبلاد".

وصرح ثقفي أن خط أنابيب المنصة 11ب كان قد بدأ تشغيله قبل اشهر من خلال اتصال تحت البحر مع خط الأنابيب مقاس 32 بوصة لمنصة SP12C. والآن، ومع دخول هذين البئرين الجديدين حيز التشغيل، زادت القدرة الإنتاجية للمرحلة 11 بشكل كبير.

وفي إشارة إلى دور هذا المشروع في أمن الطاقة في البلاد، أضاف: "من خلال مواصلة هذا المسار، ستواصل مجموعة "بتروبارس" لعب دور فعال إلى جانب وزارة النفط وفي إطار سياساتها الكلية في تطوير الحقول المشتركة وتعزيز قدرة إنتاج الطاقة في البلاد".

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