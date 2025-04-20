القسام تنفذ كمين كسر السيف بقوة إسرائيلية شرقي بيت حانون

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الكتائب قالت في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة تليغرام، اليوم الأحد، إن مقاتليها استهدفوا جيبا عسكريا من نوع “storm” يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأضافت: “فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وفي الإطار ذاته، أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا موقعاً مستحدثاً لقوات جيش الاحتلال في المنطقة ذاتها بأربع قذائف “RPG” وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرين، عصر أمس السبت، في كمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوة إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ “كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابة “ميركفاه 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” واشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ضابطًا إسرائيلي قُتل وأصيب 5 آخرون، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق مدينة غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

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