استشهاد شاب فلسطيني بعد اشتباكه مع جنود الاحتلال قرب نابلس

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الهيئة العامة للشؤون المدنية، ابلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب سليمان فواز ناصر مناصرة (24عاماً) برصاص الاحتلال قرب محافظة جنين، واحتجاز جثمانه.

وأكدت مصادر عبرية استشهاد منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “حوميش” بين مدينتي نابلس وجنين.

وقالت قناة “12” العبرية إن فلسطينيًا مسلحًا ببندقية “كارلو” أطلق النار على قوة عسكرية قرب بؤرة حوميش قبل استهدافه بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية مدخل قرية بزاريا القريبة من حاجز حوميش.

وتتصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتكررة ضد المدنيين وممتلكاتهم.

انتهى ** 2342