٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٤٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85809267
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استشهاد شاب فلسطيني بعد اشتباكه مع جنود الاحتلال قرب نابلس

٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٤٦ م
رمز الخبر: 85809267
استشهاد شاب فلسطيني بعد اشتباكه مع جنود الاحتلال قرب نابلس

طهران / 20 نيسان / ابريل/ارنا- استشهد شاب فلسطيني، مساء يوم الأحد 20 إبريل 2025، بعد اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مستوطنة "حوميش"، قرب محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الهيئة العامة للشؤون المدنية، ابلغت وزارة الصحة  الفلسطينية باستشهاد الشاب سليمان فواز ناصر مناصرة (24عاماً) برصاص الاحتلال قرب محافظة جنين، واحتجاز جثمانه.

وأكدت مصادر عبرية استشهاد منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “حوميش” بين مدينتي نابلس وجنين.

وقالت قناة “12” العبرية إن فلسطينيًا مسلحًا ببندقية “كارلو” أطلق النار على قوة عسكرية قرب بؤرة حوميش قبل استهدافه بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية مدخل قرية بزاريا القريبة من حاجز حوميش.

وتتصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتكررة ضد المدنيين وممتلكاتهم.

انتهى ** 2342

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