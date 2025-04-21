الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرانسيس عن عمر 88 عاما

وأعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، عن وفاة البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عاماً، صباح اليوم، وذلك بعد يوم من إطلالته على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ليتمنى "عيد فصح مجيدا" لآلاف المؤمنين المحتشدين للاحتفال بأهم الأعياد في التقويم المسيحي. وكان البابا فرنسيس لا يزال يتعافى جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وقال في بيان له: "في تمام الساعة 7:35 من صباح اليوم، عاد أسقف روما، فرنسيس، إلى بيت الآب. لقد كرست حياته كلها لخدمة الرب وكنيسته". وظهر البابا فرنسيس أمس الأحد على كرسي متحرّك ومن دون أنابيب أكسجين، لتقديم بركاته التقليدية للمدينة والعالم، الذي نقل عبر وسائل إعلام في جميع أنحاء العالم.

وكان البابا، الذي كان أسقف روما ورئيس الكنيسة الكاثوليكية، قد تولى منصب البابا في عام 2013 بعد استقالة سلفه بنديكتوس السادس عشر.

وفي الأيام التالية، قال الفاتيكان إنه تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي الثنائي، وأنه خضع لنقل دم بعد أن كشفت الاختبارات عن انخفاض مستويات الصفائح الدموية في دمه، وهو ما يرتبط بفقر الدم.

وفي 22 فبراير/شباط، قالت الكنيسة إن البابا في حالة حرجة بعد أزمة تنفسية مطولة تطلبت تدفقا كبيرا من الأكسجين، وفي اليوم التالي قال الفاتيكان إن فرانسيس كان يظهر فشلا كلويا مبدئيا خفيفا.

وفي الأيام التالية، تجمع آلاف المؤمنين في ساحة القديس بطرس للصلاة من أجل شفائه، بينما ذهب آخرون إلى مستشفى روما حيث كان يقيم لترك الزهور والبطاقات المعايدة.

وانتهت إقامته في المستشفى التي استمرت 38 يوما في 23 مارس/آذار عندما ظهر علنا ​​للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع على شرفة في جيميلي حيث ابتسم وأشار بإبهامه للحشود المتجمعة في الخارج.

وعاد إلى الفاتيكان ، وقام بتوقف مفاجئ في كنيسته المفضلة في طريق العودة إلى المنزل، قبل أن يبدأ شهرين من الراحة والتعافي المقرر.

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