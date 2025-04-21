موسكو تستضيف الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية

وسيعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بهدف تطوير التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، برئاسة محسن باك نجاد وزير النفط الإيراني، وزير الطاقة الروسي سيرغي سيفلييف.

ووفقا للخطط الموضوعة، من المقرر عقد جلسات متخصصة على مستوى الخبراء.

ويقوم خبراء إيرانيون وروس، في شكل مجموعات عمل متخصصة مختلفة، بدراسة سبل تطوير التعاون بين البلدين وفي الوقت نفسه معالجة التحديات القائمة، يعملون على وضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي بين البلدين في شكل وثيقة مذكرة تفاهم للقمة الثامنة عشرة، والتي سيوقعها وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة الروسي بصفتهما رئيسي اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

بعد توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في يناير 2024 والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في فبراير 2024 من قبل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، تم إرساء الأساس للتعاون بين البلدين.

ومن المتوقع أن يتم خلال هذه القمة مناقشة مختلف المجالات بما في ذلك تطوير التعاون في الطاقة والتجارة والاقتصاد والمالية والمصرفية والنقل والخدمات اللوجستية والجمارك والصناعة والتعدين والزراعة والصحة والصرف الصحي والثقافة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها، بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه، لتوسيع التعاون الشامل بين البلدين.

وانعقدت الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا في طهران في مارس 2023، واستضافتها وزارة النفط.

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