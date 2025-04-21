٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85810040
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إيران تحرز الميدالية الذهبية والفضية ببطولة استعراض القوة في روسيا

٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ م
رمز الخبر: 85810040
إيران تحرز الميدالية الذهبية والفضية ببطولة استعراض القوة في روسيا

طهران /21 نيسان/ أبريل/ إرنا- أحرز المنتخب الايراني المشارك في بطولة "استعراض القوة السيبيرية" باستضافة روسيا (سيبيريا باور شو- 2025)، احرز ميداليتين ذهبية وأخرى فضية.

وأفادت وكالة "إرنا"، بانه خلال منافسات اليوم الأول من هذه البطولة الاثنين، حاز اللاعب الايراني "رستم عزيزي" على الميدالية الذهبية وحل بالمركز الاول في فئة الهواة للوزن 90 كجم، بينما أحرز مواطنه "وحيد رستمي" الميدالية الفضية للوزن 105 كجم وحل ثانيا، وصنف كل من الايرانيين "علي فاضلي" و"مالك جعفري" بالمركزين الرابع والخامس على التوالي في فئة الوزن الثقيل.

وفي فئة المحترفين، خاض اللاعب الايراني "رضا قياسي" منافسات هذه البطولة، دون ان يحرز أي مركز.

يذكر أن بطولة "سيبيريا باور شو" تعد من سلسلة المنافسات ذات الشعبية الواسعة والمرموقة في منافسات استعراض القوة على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل الرياضيين من شتى البلدان لاستعراض قدراتهم.

انتهى**9365 / ح ع **


 

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