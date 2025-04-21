٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٠٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85810078
T T
٠ Persons

سمات

حماس : الدعوة لفرض السيادة على الضفة امتداد للسياسات الاستيطانية

٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٠٢ م
رمز الخبر: 85810078
حماس : الدعوة لفرض السيادة على الضفة امتداد للسياسات الاستيطانية

طهران /21 نيسان/ أبريل/ إرنا- أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بأن التصريحات التي أطلقها عدد من وزراء حكومة الاحتلال، والتي دعوا فيها إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، تمثل امتدادا لسياسات الاستيطان العدوانية ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية عبر نهب الأرض وسرقتها من أصحابها الأصليين.

وأعلنت حماس في بيان اليوم الاثنين، "إن هذه التصريحات التي تعكس العقلية الاستعمارية والفاشية المتحكمة في منظومة الاحتلال، وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها أمام مسؤولية التحرك الفوري، لمحاسبة الاحتلال ووقف سياساته التوسعية الإجرامية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

ودعت الحركة "الجماهير الفلسطينية" إلى "تصعيد المقاومة بكل أشكالها، ومواصلة الانتفاضة والاشتباك مع جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حتى كسر إرادة المحتل وقادته الفاشيين، وإفشال مخططاتهم التهويدية".

انتهى**9365 / ح ع **

______________________________

المصدر/المركز الفلسطيني للإعلام

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .