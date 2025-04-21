برلماني لبناني : عندما يعجز العدو الإسرائیلي في الميدان يلجأ إلى الضغط السياسي

وأكد فضل الله، في كلمته خلال حفل إحياء ذكرى شهداء بلدة عيترون (جنوب لبنان)، أن "هناك أصواتاً لبنانية تعمل لحساب هذه الضغوط وتُلاقي ‏الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية برفع الصوت التحريضي ضدّ المقاومة»، التي يقولون لها «تعالوا نبحث في إمكاناتكم وقوتكم وسلاحكم".

وجدد النائب في البرلمان اللبناني، موقف حزب الله تجاه مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، مذكراً بالأولويات الأربع التي يتوجب على الحكومة معالجتها قبل ذلك، وهي :-

- أن تتوقف الاعتداءات الصهيونية على بلدنا، والتي شهدنا الكثير منها في الأيام الأخيرة. ‏

- طرد الاحتلال من أرضنا من كل حبة تراب من أرضنا الجنوبية. ‏

- أن يُحرّر جميع أسرانا الذين خطفوا على أيدي العدو أو أَسروا في أرض المعركة. ‏

- إعادة إعمار قرانا والبيوت التي هدّمها العدو الإسرائيلي. ‏

وأوضح فضل الله، أنه "في الماضي روّجوا لمقولة أن المقاومة مرتبطة بمسار المفاوضات السورية الإسرائيلية، واليوم ‏يربطون أي موقف بمفاوضات الملف النووي، وهذا جزء من التضليل"، مؤكداً بأن "هذه المقاومة لبنانية في قرارها وفي ‏أهدافها وفي تحقيق مصالح شعبها، وهي لا ترتبط بأي أمر خارجي أو قرار خارجي، لا بمفاوضات بشأن ‏الملف النووي ولا بأي مفاوضات أخرى، وموقفها نابع من تحديدها لمصلحة شعبها وقوته ومتانته".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / الاخبار