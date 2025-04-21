وزير : حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الـ بريكس يبلغ 13 مليار دولار

وأفادت "إرنا" بأن "نوري قزلجه" صرح اليوم الاثنين، خلال اجتماع حول إنجازات مشاركة الجمهورية الإسلامية في اجتماع الدورة الـ 15 لوزراء الزراعة بدول مجموعة بريكس أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في قطاعي الزراعة والغذاء بلغ نحو 160 مليار دولار، وبالتالي، فإن هذه الأرقام تدل على أهمية هذا التكتل.

وأضاف : إن نحو نصف سكان العالم وثلث اقتصاده يقع الآن تحت سيطرة الدول الأعضاء في بريكس، وتعتبر هذه المجموعة واحدة من أهم التكتلات في مواجهة الأحادية العالمية.

واعتبر الوزير الإيراني أن قضية الأمن الغذائي أحد أهم المواضيع التي نوقشت بين دول المجموعة؛ مشيرا إلى أن مقترحات طهران في مختلف المجالات، بما في ذلك تشكيل فريق عمل متخصص يعنى بالثروات السمكية والتعاون بين مؤسسات البحوث الزراعية، وإنتاج اللقاحات، وتفعيل آليات القضايا المالية والتبادل التجاري بين الأعضاء، وتنمية الاستثمار مع أعضاء بريكس، لقيت موافقة وتحريب الاعضاء خلال هذه الدورة.

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