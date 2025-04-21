٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٢٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85810114
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وزير : حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الـ بريكس يبلغ 13 مليار دولار

٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٢٩ م
رمز الخبر: 85810114
وزير : حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الـ بريكس يبلغ 13 مليار دولار

طهران /21 نيسان/ أبريل/ إرنا- أعلن وزير الجهاد الزراعي الإيراني "غلام رضا نوري قزلجه"، أن حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية ودول مجموعة الـ "بريكس" في قطاعي الزراعة والغذاء يبلغ نحو 13 مليار دولار.

وأفادت "إرنا" بأن "نوري قزلجه" صرح اليوم الاثنين، خلال اجتماع حول إنجازات مشاركة الجمهورية الإسلامية في اجتماع الدورة الـ 15 لوزراء الزراعة بدول مجموعة بريكس أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في قطاعي الزراعة والغذاء بلغ نحو 160 مليار دولار، وبالتالي، فإن هذه الأرقام تدل على أهمية هذا التكتل.

وأضاف : إن نحو نصف سكان العالم وثلث اقتصاده يقع الآن تحت سيطرة الدول الأعضاء في بريكس، وتعتبر هذه المجموعة واحدة من أهم التكتلات في مواجهة الأحادية العالمية.

واعتبر الوزير الإيراني أن قضية الأمن الغذائي أحد أهم المواضيع التي نوقشت بين دول المجموعة؛ مشيرا إلى أن مقترحات طهران في مختلف المجالات، بما في ذلك تشكيل فريق عمل متخصص يعنى بالثروات السمكية والتعاون بين مؤسسات البحوث الزراعية، وإنتاج اللقاحات، وتفعيل آليات القضايا المالية والتبادل التجاري بين الأعضاء، وتنمية الاستثمار مع أعضاء بريكس، لقيت موافقة وتحريب الاعضاء خلال هذه الدورة.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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