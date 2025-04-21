مسؤول : زلزال فارس يخلف 4 اصابات طفيفة

واوضح عابد في تصريح لمراسل ارنا اليوم، انه فور وقوع حادث الزلزال بقوة 4.2 درجات، توجهت فرق الطوارئ والاغاثة الى المناطق والقرى القريبة من مركز الزلزال.

واضاف هذا المسؤول : ان الزلزال تسبب في اصابة شخص واحد بجروح طفيفة في الراس، بينما تعرض 3 اخرون الى صدمات عصبية، وقد تلقى جميع المصابين الاسعافات الاولية اللازمة ميدانيا.

وتعرضت مدينة اردكان التابعة لمحافظة فارس، اليوم الاثنين، الى حادثي زلزال بقوة 3 و4.2 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب ما افاد به مركز رصد الزلازل الوطني، فقد حدث الزلزال الاول في مدينة اردكان عند الساعة 12:44:10 ظهرا، والثاني بعد مرور ساعة في 14:12 عصرا.

ووفقا لهذا التقرير، فقد تحدد مركز الزلزال الاول عند التقاء خطي 30,20 العرض الشمالي، و51,81 الطول الشرقي، والثاني 30,21 العرض الشمالي و51,91 الطول الشرقي؛ وان كلا الحادثين وقعا في عمق 6 كلم عن سطح الارض.

انتهى ** ح ع