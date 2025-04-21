٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85810183
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مسؤول : زلزال فارس يخلف 4 اصابات طفيفة

٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٧ م
رمز الخبر: 85810183
مسؤول : زلزال فارس يخلف 4 اصابات طفيفة

طهران / 21 نيسان / أبريل / إرنا - صرح رئيس هيئة الطوارئ في محافظة "مسعود عابد"، ان حادث الزلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، والذي ضرب عصر اليوم الاثنين، مدينة اردكان التابعة لهذه المحافظة (جنوبي البلاد)، اسفر عن اصابة 4 اشخاص بجروح طفيفة تلقوا على اثرها العلاج ميدانيا.

واوضح عابد في تصريح لمراسل ارنا اليوم، انه فور وقوع حادث الزلزال بقوة 4.2 درجات، توجهت فرق الطوارئ والاغاثة الى المناطق والقرى القريبة من مركز الزلزال.

واضاف هذا المسؤول : ان الزلزال تسبب في اصابة شخص واحد بجروح طفيفة في الراس، بينما تعرض 3 اخرون الى صدمات عصبية، وقد تلقى جميع المصابين الاسعافات الاولية اللازمة ميدانيا.

وتعرضت مدينة اردكان التابعة لمحافظة فارس، اليوم الاثنين، الى حادثي زلزال بقوة 3 و4.2 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب ما افاد به مركز رصد الزلازل الوطني، فقد حدث الزلزال الاول في مدينة اردكان عند الساعة 12:44:10 ظهرا، والثاني بعد مرور ساعة في 14:12 عصرا.

ووفقا لهذا التقرير، فقد تحدد مركز الزلزال الاول عند التقاء خطي 30,20 العرض الشمالي، و51,81 الطول الشرقي، والثاني 30,21 العرض الشمالي و51,91 الطول الشرقي؛ وان كلا الحادثين وقعا في عمق 6 كلم عن سطح الارض.

انتهى ** ح ع   

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