مجلس الشورى اليمني يدين جريمة العدوان الأمريكي على صنعاء

واعتبر المجلس، في بيانه الصادر اليوم الاثنين، أن استمرار العدوان الأمريكي المتمثل في استهداف المدنيين والأحياء السكنية والاعيان المدنية، شكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وأشار البيا إلى، أن استهداف حي سكني وسوق شعبي، جريمة موصوفة بحق الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان لن تسقط بالتقادم، تضاف إلى سلسلة الجرائم المتعمدة التي ترتكبها أمريكيا بحق الشعب اليمني وتكشف زيف ادعاءاتهم حول حماية ورعاية حقوق الإنسان.

كما حمّل مجلس الشورى اليمني، أمريكا مسؤولية استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية وتداعياتها على الجانب الإنساني للشعب اليمني؛ مؤكدًا على حق القوات المسلحة اليمنية التصدي والرد على الإجرام والوحشية الأمريكية بكافة السبل والوسائل المتاحة.

وجدد المجلس، التأكيد على أن استمرار التصعيد الأمريكي وارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني، لن يزيده إلا مزيدًا من الثبات على الموقف في مواصلة خيار الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة.

واستهجن، الصمت العربي والإسلامي والدولي المعيب إزاء الجرائم الأمريكية على الشعب اليمني على خلفية مواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل العدو الإسرائيلي.

وفي الختام دعى البيان الصادر عن مجلس الشورى اليمني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الإنسانية المنضوية تحتها، للتحرك العاجل والعمل وفقا لما أنشئت من أجله وإدانة العدوان الأمريكي السافر والمطالبة بمحاسبة ومحاكمة القادة الأمريكيين كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

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المصدر/ وكالة سبأ للانباء