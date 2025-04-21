السفير الايراني في الرياض : زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران نقلة في العلاقات بين البلدين

وقال السفير عنايتي في مقابلة مع قناة "العربية" الاخبارية اليوم الاثنين : نحن دخلنا في حقبة جديدة من العلاقات بزيارة وزير الدفاع السعودي الى ايران.

وأضاف، بأن "إيران أنجزت خطوات ملموسة خلال السنتين الماضيتين"؛ مردفا بان "المستقبل واعد".

كما نوه عنايتي بترحيب إیران لعودة العلاقات مع السعودية؛ بحسب ما افادت به العربية.

ويوم الخميس الفائت، قام وزير الدفاع السعودي بزيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث التقى سماحة قائد الثورة وسلمه رسالة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ال سعود.

انتهی**2054 / ح ع **