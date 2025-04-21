٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٠٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85810236
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مكتب المرجع السيستاني يعزي بوفاة البابا.. خسر العالم قائداً روحياً بارزاً

٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٠٧ م
رمز الخبر: 85810236
مكتب المرجع السيستاني يعزي بوفاة البابا.. خسر العالم قائداً روحياً بارزاً

طهران/21 نیسان/ابریل/ارنا-قدم مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق "اية الله السيد علي السيستاني"، اليوم الإثنين، التعزية بوفاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس؛ مؤكدا بأن "العالم خسر قائداً روحياً بارزاً".

ووجه مكتب السيد السيستاني لعزاء إلى غبطة الكاردينال بييترو بارولين أمين سرّ حاضرة الفاتيكان، معلنا فيها : تلقّينا بأسف عميق نبأ رحيل الحبر الأعظم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الذي كان يحظى بمكانة روحية رفيعة لدى كثير من شعوب الأرض واحترام بالغ لدى الجميع، لما قام به من دور مميّز في خدمة قضايا السلام والتسامح، وإبداء التضامن مع المظلومين والمضطهدين في مختلف أرجاء العالم.

وأضاف، ان "اللقاء التاريخي الذي جمعه بالمرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف، قد كان محطة فائقة الأهمية لتأكيد الطرفين على الدور الأساس للإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر، وضرورة تضافر الجهود في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية، وتثبيت قيم التآلف بين الناس المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين معتنقي مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية".

وتابع، أن "المرجعية الدينية العليا (في العراق) إذ تقدم تعازيها ومواساتها لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم بهذا المصاب الأليم، فإنها تتمنى لهم الصبر والسلوان وتبتهل الى الله العلي القدير أن يتفضّل عليهم وعلى البشرية جمعاء بما يليق برحمته الواسعة من الخير والبركة والسلام".

انتهی**2054 / ح ع **

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