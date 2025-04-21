رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية يعزي بوفاة البابا فرنسيس

وأفادت وكالة "إرنا" أن حجة الإسلام ايماني بور، راسل بالمناسبة اليوم الاثنين، الكاردينال جورج جاكوب كواكاد وزير حوار الأديان بالفاتيكان.

وكتب رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في رسالة العزاء : لقد تلقيت ببالغ الأسى والحزن، نبأ وفاة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، وبهذا الفقد أقدم خالص التعازي إلى قداستكم، وسائر الأعضاء المحترمين بوزارة حوار الأديان في الفاتيكان، وجميع أتباع الكنيسة الكاثوليكية في أرجاء المعمورة.

وأضاف : إن الخطاب الذي بعثه البابا الى الدورة الـ 12 لاجتماعات حوار الاديان في 20 نوفمبر 2024 م، رغم ظروفه العصيبة من جراء مرضه التنفسي، والتي قال فيها "خلال مسيرة (التعاون الأخوي)، لا ينبغي لنا بأن نكلّ أو نملّ ابدا من التحدث والعمل من أجل كرامة جميع الأفراد والمجتمعات والشعوب"؛ ستخلد هذه الكلمة في ذاكرتي وذاكرة جميع زملائي الى الابد.

وأعلن الفاتيكان، في بيان مصور اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أمريكا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، وأطلق فترة حداد تستمر 9 أيام وبداية عملية انتخاب بابا جديد خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.

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