إيرواني: سيادة ايران على الجزر الثلاث مطلقة وغير مشروطة

ففي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ، يوم الاثنين، اثر تسجيل بيان الاجتماع 163 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في مجلس الأمن، رفض السفير الإيراني ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، ادعاء التدخل في سيادة الجزر الإيرانية بوموسي وتنب الكبرى وتنب الصغرى في الخليج الفارسي، ووصفه بأنه انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد إيرواني، ردا على الاتهامات التي لا أساس لها، سيادة إيران غير المشروطة على الجزر الثلاث، واعتبر أي ادعاء مخالف لذلك بأنه "تدخل مرفوض".

واحتج إيرواني على استخدام "التسمية المزيفة" للخليج الفارسي، مؤكدا أن تسمية "الخليج الفارسي" هي الاسم التاريخي والقانوني الوحيد لهذه الرقعة المائية والذي تم استخدامه في الوثائق الدولية والنصوص التاريخية منذ القدم.

وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائما على مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ المساواة في السيادة وحسن الجوار، وتعتبر أن سياستها في استقرار وتعزيز السلام الإقليمي تنبع من الاحترام المتبادل والحوار البناء مع جميع الجيران في الخليج الفارسي.

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