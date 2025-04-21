أوليانوف: المفاوضات بين ايران واميركا اكتسبت زخما جيدا

وكتب ميخائيل أوليانوف في رسالة نشرها في حسابه على التلغرام: "يوم السبت، عُقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في مبنى السفارة العمانية في روما. استمر هذا الاجتماع حوالي أربع ساعات، ومثل الجولة الأولى التي عُقدت قبل أسبوع، تم دون اتصال مباشر بين الوفدين، حيث تولى وزير الخارجية العماني دور الوسيط."

وأضاف: "لم يقدم الطرفان الكثير من التوضيحات حول نتائج هذه الجولة، لكن تعليقاتهم المختصرة كانت إيجابية نسبياً. على سبيل المثال، قال أحد أعضاء الوفد الأميركي لوسائل الإعلام إنه "تم إحراز تقدم جيد جداً". كما صرح وزير الخارجية الإيراني بأن الطرفين توصلا إلى فهم أفضل لمبادئ المفاوضات وأهدافها، وهو ما يمثل تقدماً ملحوظاً بالنسبة للجولة الثانية".

وتابع أوليانوف: "ربما تكون أكثر علامة مقنعة على التقدم هي القرار المشترك للطرفين ببدء اجتماعات بين الخبراء حول القضايا الفنية يوم الأربعاء المقبل. ووفقاً لوزير الخارجية الإيراني، ستتمثل مهمة الخبراء في صياغة إطار الاتفاق المستقبلي."

وأشار إلى أن الطرفين ينويان تقييم النتائج الأولية لعمل الخبراء يوم السبت المقبل خلال الجولة الثالثة من المفاوضات رفيعة المستوى التي ستُعقد هذه المرة في سلطنة عمان، مؤكداً: يمكن القول إن مفاوضات إيران والولايات المتحدة قد اكتسبت زخماً جيداً.

انتهى ** 2342