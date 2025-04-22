عراقجي يؤكد ضرورة بذل الجهود لتذليل العقبات أمام شركات الطيران في البلاد

وقدم حسين خانلري، المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء الاثنين، تقريرا عن خطط وأنشطة شركة "هما" لتحسين نوعية وكمية الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، خاصة خلال عمليات الحج القادم. كما أعرب عن تقديره للمساعدة التي قدمتها وزارة الخارجية في هذا الصدد.

وأكد وزير الخارجية على أهمية مكانة شركة "هما" ودورها في صناعة الطيران في البلاد وضرورة تكثيف الجهود من قبل جميع الأطراف ذات الصلة لتعزيز قدرة الأسطول الجوي في البلاد.

وأدان عراقجي العقوبات غير القانونية وغير الإنسانية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على صناعة الطيران الإيرانية، مؤكدا أن المؤسسة الدبلوماسية لن تدخر جهدا لتذليل المشاكل والعقبات التي تعترض طريق تعزيز أنشطة شركة "هما" والشركات الأخرى العاملة في مجال الطيران المدني في البلاد.

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