رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني يعزي بوفاة البابا فرنسيس

وفي رسالة تعزيته هذه، كتب قاليباف: تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة البابا فرانسيس، الشخصية الروحية المرموقة في العالم.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: كان يتمتع البابا فرانسيس بشخصية محبة للسلام وداعية للتوحيد، وقد بذل في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في دعوة المؤمنين إلى المودة والرحمة.

واشاد قاليباف بحكمة البابا فرنسيس وافعاله الاصلاحية ومواقفه الانسانية الشجاعة إلى جانب القضايا العادلة والتي كانت تهدف إلى نشر الإيمان والحوار بين الأديان وتحقيق عالم خالٍ من العنف والحرب ودعم المظلومين.

كما اشار الى مواقفه المحقة، التي ستبقى مخلدة في ذاكرة الشعوب واحرار الاعالم، في اتخاذ موقف واضح وانتقاد صريح في إدانة الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، ووضع حد للمذبحة التي تستهدف النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء.

وتابع قاليباف: أتقدم باسمي و نيابة عن زملائي في مجلس الشورى الاسلامي الايراني بأحر التعازي والمواساة إلى سلطات الفاتيكان وجميع أتباع الكنيسة الكاثوليكية والمجتمع المسيحي، وأسأل الله العلي القدير المغفرة والرحمة الأبدية في الآخرة لروح ذلك الفقيد العظيم النبيل.

هذا، وقد توفي البابا فرنسيس، يوم امس الاثنين 21 نيسان/ابريل/2025 ، عن عمر 88 عاما، على إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية القلبية، وفق شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان.

انتهى**ر.م