ارتقاء قيادي في الجماعة الإسلامية بغارة إسرائيلية جنوب بيروت

وقال مراسل الميادين في لبنان إن الاعتداء الإسرائيلي صباح اليوم على الناعمة أدى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي، القيادي في قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية.

وأفاد مراسل الميادين بأن الشهيد الشيخ عطوي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في كانون الثاني/ يناير 2024 على طريق بلدة كوكبا في الجنوب اللبناني.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على مناطق متفرقة في لبنان.

وكان قد استشهد شخص وجرح اثنان، قبل يومين، من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارة عند أطراف بلدة كوثرية السياد جنوبي البلاد.

كذلك، ارتقى شهيد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي الدير بصاروخين في بلدة حولا.

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