مهاجراني: رفع العقوبات بشكل فعال مطلبنا الاساسي في المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة

وفي مؤتمرها الاسبوعي، اليوم الثلاثاء، اشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية " فاطمة مهاجراني" الى ان السبب الكبير لارتفاع سعر الصرف يعود إلى العبء النفسي والمتوقع للسوق، مضيفة انه كلما تم التوسع في التعاون الدولي، فإننا بالتأكيد سيتم تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي.

واضافت مهاجراني انه وبناء على ذلك تتبلور المفاوضات غير المباشرة التي تهدف ايران من خلالها بشكل اساسي لرفع العقوبات بشكل فعال وتحسين مستوى معيشة الشعب.

نقل مخزون اليورانيوم المخصب هو أحد خطوط ايران الحمراء

وردا على سؤال بشأن الشائعات التي تدور حول نقل مخزون اليورانيوم المخصب من الاراضي الايرانية الى دولة اخرى،اوضحت مهاجراني ان هناك قضايا قابلة للنقاش، لكن هذه القضية هي إحدى القضايا التي تعتبر من الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

دور روسيا في المفاوضات غير المباشرة

وفيما يتعلق بدور روسيا في المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، قالت المتحدثة باسم الحكومة : إن دور هذه الدولة كعضو دائم في مجلس الأمن هو دور مهم للغاية، ومن الطبيعي أن يكون للتعاون النووي الوثيق بين إيران وروسيا تأثير كبير على المفاوضات، ونأمل أن يتشكل مسار المحادثات بشكل جيد بفضل ارادتنا.

توسيع العلاقات مع الجيران وخاصة مع السعودية

واكدت مهاجراني على ان استراتيجية حكومة بزشكيان، تتمثل بمواصلة الجهود التي بذلتها الحكومة الثالثة عشرة، في توسيع العلاقات مع الدول المجاورة وتعميق العلاقات مع الدول التي تربط ايران بها قرابة ثقافية كبيرة.

واستطردت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، انه وفي هذا الصدد، تلعب المملكة العربية السعودية دورا خاصا، ولدى ايران نظرة استراتيجية للمملكة العربية السعودية.

واشارت مهاجراني الى ان إطلاق سراح السجين الإيراني في السعودية يظهر أيضا حسن النية لدى السعودية في هذه الأيام، والذي ظهر جليا إلى حد كبير، مؤكدة على المصالح المشتركة التي تربط ايران بالسعودية، معتبرة ان توطيد العلاقات ،باعتبار ايران والسعودية دولتين إسلاميتين كبيرتين في المنطقة والعالم، يمكن أن يحدث تأثيرا إيجابيا.

ومضت تقول بأن أولوية السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة، تتمثل في تطوير وتعميق العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الإقليمية والإسلامية، مما سيساعد ذلك في تعزيز القواسم المشتركة لهذه الدول.

البابا فرنسيس بذل جهودا من اجل السلام

هذا وكانت قد استهلت مؤتمرها الصحفي هذا، بتقديم التعازي والمواساة لجميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم، وخاصة المسيحيين الايرانيين، بوفاة رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس.

وفي السياق عينه، اضافت مهاجراني: بذل البابا فرنسيس جهودا كثيرة لتعزيز السلام ووقف إراقة الدماء في غزة، على الرغم من أن هذه الجهود باءت بالفشل. وكان أيضا نشطا جدا في منع قتل النساء والأطفال في جميع أنحاء العالم. ونرجو من الله أن يتغمده بواسع رحمته.

اهمية القارة الأفريقية من أجل التنمية الاقتصادية

وبالاشارة الى القمة الأفريقية التي ستعقد في الأيام المقبلة، افادت مهاجراني بان هذه القمة، هي القمة الاقتصادية الثالثة التي تستضيفها إيران وستعقد من 27 نيسان/ابريل الى 1 ايار/مايو 2025 بمشاركة 55 دولة أفريقية.

واوضحت مهاجراني بأن أفريقيا تمثل أهمية بالنسبة للعديد من البلدان باعتبارها فرصة لحل المشاكل الاقتصادية العالمية، كما أن حجم التجارة بين بلدان أخرى في العالم وأفريقيا وفي بعض الحالات، يفوق بكثير حجم التبادل التجاري بين بلدنا.

كما افادت بأن كبار المسؤولين والوزراء والنواب الايرانيين والغرف التجارية والصناعية الوطنية من مختلف دول العالم تنشط في فعاليات هذه القمة ،معربة عن امله في ان يتم التمكن من خلال الاستفادة من هذه الأوقات من التحرك نحو وضع مناسب سواء من حيث الاستثمار أو تصدير المنتجات الايرانية.

معرض إيران إكسبو IRAN EXPO 2025

كما لفتت مهاجراني الى ان معرض إيران إكسبو السنوي IRAN EXPO 2025، سيقام من 28 نيسان/ابريل الى 2 ايار/مايو 2025 تحت عنوان " معرض قدرات التصدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في مركز المعارض الدائم في طهران وايضا في اصفهان، بمشاركة المنتجين والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والتجار الأجانب.

وافادت بأن نحو 150 مسؤولا ونحو 3 آلاف رجل أعمال من 110 دولة، سيشاركون في فعاليات معرض ايران اكسبو 2025 ،وستكون قضية الاستثمار على جدول أعمالهم.

العلاقات التجارية مستمرة على ثلاثة مستويات

وفي هذا السياق ايضا، اضافت انه من الطبيعي أن يتم عقد لقاءات لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدان،على ثلاثة مستويات ، اي بين القطاعات الخاصة ، بين الحكومات وبين الشركات، موضحة بأنها فرصة فريدة لتوسيع الأسواق وتعزيز الاقتصاد.

مراسم احياء ذكرى شهداء الخدمة

في جانب آخر من كلمتها،اشارت مهاجراني الى مراسم احياء ذكرى شهداء الخدمة، قائلة:كان لهؤلاء الأعزاء مكانة رفيعة جدا، وكان لا بد للحكومة من اتخاذ خطوة قيّمة لاحياء ذكراهم وتكريمهم في ذكرى ارتقائهم. لذلك، تم اختيار رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى رئيسا للجنة المنظمة لهذه المراسم، كما صدر قرار من مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي، مما يدل على أهمية هذه القضية.

وضمن تبريكها بيوم تأسيس حرس الثورة الاسلامية والذي يصادف اليوم، اشادت مهاجراني بدوره البناء واعربت عن امتتنانها لجميع أفراد حرس الثورة الاسلامية الايرانية الأعزاء الذين عملوا للدفاع عن حدود إيران وارضها.

لا نرحب بالمفاوضات التآكلية

وردا على سؤال حول خطة الحكومة في حال استمرار المفاوضات،قالت مهاجراني: حاليا تجري مفاوضات جيدة في أجواء بناءة، ونحن نتطلع إلى اتفاق جيد يحمي المصالح الوطنية لشعبنا.

وتابعت المتحدثة باسم الحكومة: نحن لسنا في عجلة من أمرنا، ولكن من ناحية أخرى، فإن الحكومة بالتأكيد لا ترحب بالعمليات التآكلية، وبالتالي نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جيد مع الحفاظ على مصالحنا الوطنية أمر ممكن في الأمد القريب.

زيارة وزير الدفاع السعودي لإيران ليست مجرد زيارة عادية

وفي ردها على سؤال وكالة إرنا حول أهمية زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران، قالت: هذه الزيارة تعتبر ذات أهمية خاصة في كثير من النواحي، وكان وزير الدفاع خالد بن سلمان المبعوث الخاص للملك السعودي، حاملا رسالة الملك السعودي إلى إيران، ولذلك فان هذه الزيارة ليست مجرد زيارة عادية.

ولفتت الى اجراء مباحثات مهمة خلال هذه الزيارة، وهذا يدل على التصميم والإرادة الجادة الموجودة في الحكومة السعودية لتعزيز وتعميق التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفة انه يدل ايضا على أن ايران اتبعت المسار الصحيح نحو تعزيز الإرادة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمكنت من لعب دور مهم في المعادلات الإقليمية.

لا عوائق أمام دخول المستثمرين الاجانب

وفي معرض شرحها للشروط اللازمة للاستثمار الأمريكي في إيران، اوضحت مهاجراني بأن الحكومة لم تضع أية عوائق أمام دخول المستثمرين من مختلف البلدان، مضيفة انه وبطبيعة الحال، فإن دولا مثل الولايات المتحدة منعت مستثمريها من التواجد في إيران من خلال فرض قوانين معقدة ومتعددة الطبقات، لكن ايران تعتبر نفسها ملزمة بخلق بيئة شفافة ومنفتحة للمستثمرين ايمانا منها بأن هذا الامر يصب في مصلحة الشعب الإيراني.

انتهى**ر.م