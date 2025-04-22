رئيس السلطة القضائية الايرانية: مستعدون لتعزيز التعاون مع أوزبكستان

التقى رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي، الذي سافر إلى هانغجو في الصين للمشاركة في المنتدى العشرين لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، " إسلاموف بختيار جهانجيروفيتش" الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في أوزبكستان، بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وخلال هذا اللقاء، أشار رئيس السلطة القضائية الايرانية الى أهمية التقارب بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون للتغلب على التحديات الإقليمية والعالمية، موضحا انه ونظرا بان ايران واوزبكستان لديهما قواسم ثقافية وحضارية مشتركة عالية، فلديهما ايضا القدرة على تطوير العلاقات والتبادلات في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والأمنية والقانونية والقضائية.

كما بيّن حجة الاسلام ايجئي في هذا السياق ايضا، انه من الضروري اتخاذ خطوات أكثر فعالية لجعل هذه الأمور أكثر عملية في بعض المجالات التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية حولها.

ورأى بأن مستوى العلاقات والتواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أوزبكستان آخذ في التوسع والتزايد، مشيرا الى زيارة الرئيس الايراني الشهيد اية الله رئيسي الى هذا البلد، واهمية تبادل الوفود الرسمية بين الجانبين.

واستطرد حجة الاسلام ايجئي معربا عن امله في ان يتم من خلال هذه التبادلات والقواسم المشتركة العديدة الموجودة بين البلدين، اتخاذ تدابير أكثر فعالية وخطوات أكبر لتطوير العلاقات بين إيران وأوزبكستان.

واوضح رئيس السلطة القضائية الايرانية، بأن التشابه الثقافي والتقارب الموجود بين البلدين إيران وأوزبكستان دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إلغاء تأشيرات السفر للمواطنين الأوزبكيين إلى إيران.

واعتبر حجة الاسلام ايجئي ، بأن القواسم الثقافية والحضارية المشتركة، فضلا عن القدرات الأخرى الموجودة على طول خطوط العلاقات الإيرانية-الأوزبكية، تتطلب وتخلق السياق لتوسيع التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

وتابع رئيس السلطة القضائية الايرانية معربا عن استعداده لتعزيز التعاون في مجالات "الوقاية من الجريمة"، "تحسين العمليات القضائية"، "تدريب القضاة" و "تطوير مجالس حل النزاعات وثقافة السلام والمصالحة والوساطة والتحكيم".

واضاف انه وفي ظل التطور المتزايد للتكنولوجيات الجديدة في حياة الإنسان،اليوم، فإن استخدام الأدوات الذكية والإلكترونية للنهوض بالشؤون القضائية والقانونية للناس لم يعد خيارا بل إلزاميا.

العلاقات الإيرانية -الأوزبكية متجذرة ثقافيا وتاريخيا

ومن جهته، وفي معرض تأكيده على أن العلاقات والروابط بين البلدين ، كانت دائما مبنية على الاحترام المتبادل وتستند إلى الجذور الثقافية والتاريخية والقواسم المشتركة، اعرب" إسلاموف بختيار جهانجيروفيتش" الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في أوزبكستان، عن استعداد بلاجه للدخول في تعاون واسع النطاق مع إيران على مختلف المستويات .

وفي إشارة إلى التحسن في مستوى التفاعل والتعاون بين إيران وأوزبكستان في السنوات الأخيرة،قال جهانجيروفيتش :ترحب أوزبكستان ترحيبا كاملا بالتعاون الوثيق مع إيران في مختلف المجالات، وخاصة في القضايا القضائية.

هذا واشار الى ان جهود بلاده تتمثل في أن يكون لديها حضور نشط ومخطط في قمة رؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقدها في إيران العام المقبل.

والجدير بالذكر ، ان رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، وصل عصر يوم الاثنين 21/نيسان/ابريل، الى مدينة هانغجو الصينية حيث تنعقد الدورة العشرين لمنتدى الانظمة القضائية بالدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وافادت ارنا، بان وفدا قضائيا رفيع المستوى يرافق حجة الاسلام اجئي في زيارته الحالية الى الصين؛ حيث سيلقي كلمة خلال حفلي الافتتاح والاختتام لمنتدى رؤساء الانظمة القضائية بمنظمة شنغهاي، ويعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه لدى الدول الاعضاء المشاركين في هذا الحدث.

ومن المقرر ان يسلط حجة الاسلام اجئي، خلال كلمته بالمناسبة، الضوء على الستراتيجيات العملانية الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق وتظافر الجهود القانونية والقضائية بين الدول الاعضاء اكثر فاكثر.

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