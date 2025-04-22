بقائي: لاننسی الدور الإيجابي والبناء لروسيا في القضية النووية الإيرانية

وردا على التقارير الاخبارية المنتشرة بشأن وساطة السعودية في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، قال بقائي اليوم الثلاثاء في حديث صحفي، كل هذه التقارير هي مجرد شائعات وتكهنات إعلامية ولا يمت للحقيقة بصلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حديث نشر جزء منه في وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي؛ عن دور موسكو في هذه المفاوضات: نعتقد أن روسيا سوف تستمر في لعب دور مهم في القضية النووية الإيرانية في المستقبل. نحن الان نكون في المراحل الاولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لم ندخل بعد في التفاصيل مع واشنطن حتى نتمكن من تقديم توقعات دقيقة بشأن القضايا النووية ولكننا نتذكر دائماً الدور الإيجابي والبناء لروسيا ونعتقد أن أصدقاءنا الروس مستعدون أيضاً للعب دورهم البناء إذا لزم الأمر.

وعقدت إيران والولايات المتحدة حتى الآن جولتين من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان ووزير خارجيتها ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من هذه المفاوضات في مسقط.

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