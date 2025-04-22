عارف : إيران مستعدة لبدء عصر جديد من الشراكة مع العالم

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "عارف" صرح اليوم الثلاثاء خلال كلمته امام منتدی "التحول في الاستثمار والتنمية في قطاع النفط والغاز الإيراني" : إن إيران، بامتلاكها ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي ورابع أكبر احتياطي للنفط على مستوى العالم، ليست مجرد لاعب مهم، بل هي ركن ثابت في معادلات الطاقة العالمية.

وأضاف : إن التركيز على القدرات الطبيعية والاقتصادية للبلاد، وفي الوقت نفسه المضي قدما نحو الخطوط العريضة، يضع آفاقا واعدة عى صعيد التعاون الدولي، وخاصة في مجالات تطوير التجارة والاستثمار الأجنبي داخل البلاد؛ لافتا الى ان إيران تحظي بموقع فريد عالميا، حيث تمتلك حدودا مائية وبرية مع 15 دولة، وتشكل جسرا يربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا، ونظرا لموقعها في ممرات النقل الدولية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، يمكنها أن تلعب دورا مؤثرا في تيسير التجارة بينهما.

وتابع نائب رئيس الجمهورية الاول : إننا لا نسعى لمجرد الاستثمار المالي وإنما نريد شراكة استراتيجية ومستدامة وقائمة على المصالح المتبادلة طويلة الأمد مع العالم؛ مردفا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستعد لتوفير الارضية لاشراك رجال الاعمال في مشاريع النفط والغاز الكبرى، وذلك من خلال تقديم حزم استثمارية تحفيزية، ونماذج مشاركة مبتكرة، وضمانات دولية، وتسهيلات خاصة.

وختم عارف كلمته، مخاطبا المستثمرين الأجانب : أدعوكم بان لا تنظروا إلى إيران كفرصة فحسب، وانما كشريك موثوق، ملتزم، وذي رؤية بعيدة المدى؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية لتحويل هذا الحوار إلى عمل مشترك يمكن من خلاله اعتماد مشاريع عملية وإنجازات ملموسة وشراكة مستدامة.

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