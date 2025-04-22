حجة الاسلام محسني اجئي يؤكد على تعزيز التعاون في اطار منظمة "شنغهاي" ومجموعة الـ"بريكس"

وأفادت "إرنا"، بأن حجة الإسلام محسني إيجئي، الذي يزور حاليا مدينة هانغجو الصينية للمشاركة في المنتدى الـ 20 لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، التقى اليوم الثلاثاء "سانجيف خان"، أعلى مسؤول قضائي هندي (رئيس المحكمة العليا في هذا البلد).

وأشار رئيس القضاء الايراني، خلال هذا اللقاء، إلى الأحادية التي تمارسه بعض الدول الغربية في مختلف القضايا العالمية؛ قائلا : إن بعض الدول الغربية لديها وجهة نظر وتفسير خاص بها بشأن القضايا العالمية التي تواجهها، بما في ذلك "الإرهاب" و"حقوق الإنسان" و"القضايا القانونية والجنائية" وغيرها، وتسعى إلى فرض هذه الوجهة والتفسير الأحادي والمتحيز على العالم بأسره.

واضاف : لا شك إن الدول المستقلة يجب أن تعمل على عرقلة هذا النهج الغربي الذي يفتقر الى الانصاف والعدالة من خلال توسيع نطاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتقديم تفسير عادل ومنصف وقائم على الحقائق للمفاهيم مثل "الإرهاب" و"حقوق الإنسان" و"القضايا القانونية والجنائية" إلى العالم.

من جانبه، أشار "سانجيف خان" إلى القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية العديدة بين إيران والهند؛ قائلا : إن الاستخدام المكثف للغة الفارسية في الشعر والأدب الهندي، فضلا عن وجود مبانٍ تاريخية وجميلة في الأراضي الهندية بناها مهندسون إيرانيون، يدل على عمق القواسم المشتركة الثقافية بين البلدين ومؤكدا على تعزيز التعاون بين البلدين.

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