استشهاد شخص إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على مناطق متفرقة في لبنان.

كما استهدفت غارة "إسرائيلية" اخرى، صباح اليوم الثلاثاء، سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوبيّ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى ارتقاء قيادي في الجماعة الإسلامية اللبنانية.

وكان قد استشهد شخص وجرح اثنان، قبل يومين، من جراء غارة شنّتها مسيّرة "إسرائيلية"، استهدفت سيارةً عند أطراف بلدة كوثرية السياد جنوبي البلاد.

كذلك، ارتقى شهيد من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي الدير في بلدة حولا بصاروخين.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / المیادین