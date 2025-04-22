٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٠٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85811240
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استشهاد شخص إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٠٧ م
رمز الخبر: 85811240
استشهاد شخص إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

طهران/22 نیسان/ابریل/ارنا-أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد شخص إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على بلدة الحنية في منطقة صور جنوبي لبنان.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على مناطق متفرقة في لبنان.

كما استهدفت غارة "إسرائيلية" اخرى، صباح اليوم الثلاثاء، سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوبيّ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى ارتقاء قيادي في الجماعة الإسلامية اللبنانية.

وكان قد استشهد شخص وجرح اثنان، قبل يومين، من جراء غارة شنّتها مسيّرة "إسرائيلية"، استهدفت سيارةً عند أطراف بلدة كوثرية السياد جنوبي البلاد. 

كذلك، ارتقى شهيد من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي الدير في بلدة حولا بصاروخين.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / المیادین

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