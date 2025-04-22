طهران ودوشنبة توقعان اتفاقا للتعاون الامني بين البلدين

وفي لقائه، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية الطاجيكي رمضان رحيم زادة، تطرق مؤمني الى مجالات التعاون الذي ينصّ عليها الاتفاق الامني الموقع، بما في ذلك التعاون بين طهران ودوشنبة في مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة والاتجار بالبشر.

واكد وزير الداخلية الايراني لنظيره الطاجيكي : ان هذا الاتفاق يشكل وثيقة هامة، نُظّمت ووقعت في سياق الجهود من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان الى دوشنبة.

وتطلع مؤمني، بأن يتم عبر تنفيذ الاتفاق الامني الجديد بين ايران وطاجيكستان، استتاب الامن في كلا البلدين اكثر فاكثر.

كما لفت وزير الداخلية الى خلفية العلاقات الثقافية المعمقة والممتدة لسنوات بين ايران وطاجيكستان، قائلا : بالاضافة الى المجالات الاقتصادية والامنية، فمن شأن توسيع التعاون الثقافي الذي يشكل جانبا منه انتاج الافلام والمسلسلات التلفزيونية، ان يسهم في التقارب الثقافي والسياحي بين البلدين.

يذكر ان وزير الداخلية الايراني وصل على راس وفد، اليوم الثلاثاء الى دوشنبة، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد؛ وكان في استقباله نظيره الطاجيكي رمضان رحيم زادة ونائبه الاول علم شازاد.

انتهى ** ح ع