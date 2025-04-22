رئيس القضاء : إيران وباكستان تضطلعان بدور مهم في دعم السلام والأمن الإقليميين والدوليين

وأفادت "إرنا" بأن حجة الإسلام محسني إيجئي، الذي يزور حاليا مدينة هانغجو الصينية للمشاركة في الاجتماع الـ 20 لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، التقى اليوم الثلاثاء "يحيى أفريدي"، أعلى مسؤول قضائي في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأشار رئيس السلطة القضائية في ايران، خلال هذا اللقاء، إلى العلاقات الطيبة والمتينة بين إيران وباكستان في مختلف المجالات؛ قائلا : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تنظر بإيجابية إلى دور باكستان في التطورات الإقليمية والدولية.

كما تطرق حجة الإسلام محسني إيجئي، الى الجرائم الوحشية والفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في غزة، وإلى مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تجاه هذه الجرائم الوحشية.

من جانبه، قال المسؤول القضائي الباكستاني "يحيى أفريدي" : نقف دائما إلى جانب السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ موجها، في هذا اللقاء، دعوة رسمية الى حجة الاسلام محسني اجئي لزيارة باكستان واجراء مباحثات في مختلف المجالات القضائية مع المسؤولين في هذا البلد.

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