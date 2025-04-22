٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85811314
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حزب الله يدين جريمة اغتيال الشيخ عطوي

٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤٢ م
رمز الخبر: 85811314
حزب الله يدين جريمة اغتيال الشيخ عطوي

طهران /22 نيسان/ أبريل/ إرنا- دان مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله لبنان، الشيخ عبد المجيد عمار"، بشدة، الجريمة الغادرة والجبانة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باغتيال القيادي في الجماعة الإسلامية "الشيخ حسين عطوي"؛ مؤكدا بان هذه الجريمة "تأتي في سياق استمرار غطرسة العدو واستباحته للسيادة اللبنانية وللنيل من المقاومة بشتى انتماءاتها".

واضاف "الشيخ عمار"، "نتقدم باسم حزب الله، من الإخوة في الجماعة الإسلامية ومن عائلة الشهيد بأحر التعازي والتبريكات، سائلين الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته مع الشهداء والصالحين".

وتابع : إن تمادي العدو في إجرامه بغطاء وتشجيع أميركي فاضح، هو نتيجة لتخاذل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته، مما يشجع العدو على انفلاته الوحشي وعلى الاستمرار في عربدته دون أي رادع.

واكمل المسؤول في حزب الله لبنان : إن هذا العدوان المتواصل، والذي قد تكرر ظهرا في بلدة الحنية الجنوبية وأدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، يحتم على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة، وأن تخرج من موقع المتفرج العاجز، وألا تكتفي ببيانات الإدانة التي لم تجد نفعا، ولم تردع العدو، وأن تقوم بخطوات فاعلة وجادة وعاجلة على كل المستويات، وبجميع الوسائل المتاحة.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/المنار

 

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