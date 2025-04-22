٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85811332
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في ذكرى تاسيسه عام 1979م؛

متحدث الخارجية : نحيّي بسالات وتضحيات الحرس الثوري

٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٣٩ م
رمز الخبر: 85811332
متحدث الخارجية : نحيّي بسالات وتضحيات الحرس الثوري

طهران / 22 نيسان / أبريل / إرنا - كتب المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي، على حسابه بمنصة اكس اليوم : في الذكرى السنوية لتاسيس حرس الثورة الاسلامية، اننا نحيي بسالات وتضحيات هؤلاء المدافعين عن الوطن.

واضاف بقائي : اننا نحيي (بهذه المناسبة) الحرس الثوري الذي يذود بكل شموخ عن حياض وعزة ايران الاسلامية، واضحى اليوم رمزا للمقاومة ومبعث فخر لعشب لا يركع امام التهديد والغطرسة.

علما بان اليوم الثاني من شهر ارديبشهت 1358 هـ، ش (حسب التقويم الفارسي)، يوافق الثاني والعشرين من شهر نيسان / ابريل 1379 م؛ حيث تاسس الحرس الثوري باعتباره احد المؤسسات المصيرية في جمهورية ايران الاسلامية، والقوة العسكرية التي تتولى مسؤولية الدفاع والصون عن انجازات الثورة الاسلامية في ايران، والتصدي للتهديدات الخارجية والداخلية.

انتهى ** ح ع  

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