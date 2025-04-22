رئيس السلطة القضائية یلتقي في الصين مسؤولين قضائيين من 7 دول مختلفة

وفي تصريح له مساء اليوم، قال حجة الاسلام محسني اجئي : لقد التقينا مع كبار المسؤولين القضائيين قدموا من سبع دولة اعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما لم يكن ممكنا في الظروف العادية وخارج هذا الاجتماع.

وأوضح : لقد تباحثنا مع كبار المسؤولين القضائيين في الصين والهند وباكستان وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان وطاجيكستان.

واضاف : وقد دعونا هؤلاء المسؤولين، الى تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية المكتعلقة بالأفراد وزيادة الدقة في هذا الشأن.

ولفت الى القول : نحن لدينا اتفاقات قضائیة مع عدد من الدول، والبعض منها دخلت حيز التنفيذ بشكل جيد، لكن البعض الآخر لم ينفذ بعد؛ وعليه فقد اكدنا في هذه الاجتماعات على متابعة تلك الأمور.

انتهی**2054 / ح ع **