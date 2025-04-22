٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٤٢ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85811353
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رئيس السلطة القضائية یلتقي في الصين مسؤولين قضائيين من 7 دول مختلفة

٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٤٢ م
رمز الخبر: 85811353
رئيس السلطة القضائية یلتقي في الصين مسؤولين قضائيين من 7 دول مختلفة

طهران/22 نیسان/ابریل/ارنا-التقى رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني إجئي، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين قضائيين من سبع دول أعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون؛ وذلك على هامش القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية لدى هذه البلدان، في مدينة هانغتشو الصينية.

وفي تصريح له مساء اليوم، قال حجة الاسلام محسني اجئي : لقد التقينا مع كبار المسؤولين القضائيين قدموا من سبع دولة اعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما لم يكن ممكنا في الظروف العادية وخارج هذا الاجتماع.

وأوضح : لقد تباحثنا مع كبار المسؤولين القضائيين في الصين والهند وباكستان وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان وطاجيكستان.

واضاف : وقد دعونا هؤلاء المسؤولين، الى تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية المكتعلقة بالأفراد وزيادة الدقة في هذا الشأن.

ولفت الى القول : نحن لدينا اتفاقات قضائیة مع عدد من الدول، والبعض منها دخلت حيز التنفيذ بشكل جيد، لكن البعض الآخر لم ينفذ بعد؛ وعليه فقد اكدنا في هذه الاجتماعات على متابعة تلك الأمور.

انتهی**2054 / ح ع ** 

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