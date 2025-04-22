حماس تدعو الأردن للإفراج عن معتقلين نصروا غزة والقدس

ودعت حماس في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن مجموعة من المعتقلين الأردنيين، على خلفية ما قالت إنها "أنشطة نابعة من ضمير الأمة ووجدانها القومي نصرة لغزة والقدس"؛ مشددة على أن دوافعهم كانت وطنية ولم تستهدف أمن الأردن، وفق ما جاء في بيان صحافي صادر عن الحركة.

واضافت : نؤكد ثقتنا بأن أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين، ورفض العدوان الصهيوني المتواصل على غزّة، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن أو استقراره.

وشددت الحركة على، أن "دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحقّ تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرَّم""؛ كما اشارت بان "مثل هذه المواقف ينبغي أن يُحتفى بها لا أن تُلاحق".

وفي الوقت نفسه، أعربت حماس عن تقديرها لموقف الأردن الرافض لخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبرته "تعبيرًا عن الضمير العربي الأصيل، يعزز من صمود الفلسطينيين في وجه مشاريع الاحتلال الخطيرة".

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على "الحرص التام على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية وسائر الدول العربية والإسلامية"، داعية إلى "معالجة هذا الملف بروح من الحكمة والمسؤولية القومية، بما يعزّز العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، في مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته".

انتهى**9365 / ح ع**

__________________________

المصدر/وكالة معا الإخبارية







