٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85811481
T T
٠ Persons

سمات

وزير الخارجية الايراني سيزور بكين

٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٧ م
رمز الخبر: 85811481
وزير الخارجية الايراني سيزور بكين

طهران / 22 نيسان / ابريل/ارنا- أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي بان وزير الخارجية عباس عراقجي سيقوم بزيارة إلى بكين.

وكتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على شبكة "إكس" بشأن زيارة عراقجي إلى الصين: يتوجه وزير الخارجية الدكتور عراقجي إلى بكين للقاء والتشاور مع كبار المسؤولين الصينيين.

واضاف: إن العلاقة بين إيران والصين هي علاقة تاريخية حضارية شهدت نمواً وتوسعاً مستمراً على مدى نصف القرن الماضي.

واردف: إن إيران والصين، اللتين تتفقان في وجهات النظر بشأن الكثير من القضايا الدولية، وتعتمدان على الثقة والاحترام المتبادل، تتخذان خطوات جادة لضمان المصالح المتبادلة للبلدين.

وقال: إن المشاورات المستمرة والوثيقة بين الجانبين على المستويات العليا هي دليل واضح على عزم قادة البلدين على توسيع العلاقات في كافة المجالات التي تهم البلدين.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .