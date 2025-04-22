وزير الخارجية الايراني سيزور بكين

وكتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على شبكة "إكس" بشأن زيارة عراقجي إلى الصين: يتوجه وزير الخارجية الدكتور عراقجي إلى بكين للقاء والتشاور مع كبار المسؤولين الصينيين.

واضاف: إن العلاقة بين إيران والصين هي علاقة تاريخية حضارية شهدت نمواً وتوسعاً مستمراً على مدى نصف القرن الماضي.

واردف: إن إيران والصين، اللتين تتفقان في وجهات النظر بشأن الكثير من القضايا الدولية، وتعتمدان على الثقة والاحترام المتبادل، تتخذان خطوات جادة لضمان المصالح المتبادلة للبلدين.

وقال: إن المشاورات المستمرة والوثيقة بين الجانبين على المستويات العليا هي دليل واضح على عزم قادة البلدين على توسيع العلاقات في كافة المجالات التي تهم البلدين.

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