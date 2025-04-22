عراقجي يغادر طهران متوجها الى بكين

وفي هذه الزيارة ، وهي الثانية له إلى بكين بعد توليه منصب وزارة الخارجية، يحمل الوزير عراقجي رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان عراقجي، الذي زار موسكو الأسبوع الماضي للقاء كبار المسؤولين الروس والتباحث معهم وتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الاسلامية للرئيس الروسي، قد أعلن عن زيارته للصين هذا الأسبوع.

كما أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي عن زيارة الوزير عراقجي إلى بكين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم أمس، وكذلك في تصريح له مساء اليوم، وقال: إن العلاقات الإيرانية الصينية هي علاقة تاريخية وحضارية شهدت نموًا وتوسعًا مستمرًا على مدى نصف القرن الماضي.

وأضاف: "إن إيران والصين، اللتين تتفقان في وجهات النظر تجاه الكثير من القضايا الدولية، وتعتمدان على الثقة والاحترام المتبادل، تتخذان خطوات جادة لضمان المصالح المشتركة للبلدين".

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