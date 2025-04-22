القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملتي الطائرات "ترومان" و"فينسون" وتسقط طائرة أمريكية نوع MQ_9

وافادت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان القوات المسلحة اليمنية اوضحت في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحريةُ نفذت عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتْ من خلالِهما حاملتيِ الطائراتِ الأمريكيتينِ "ترومان" و"فينسون" والقطعَ الحربيةَ التابعةَ لهما في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية نجحتْ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ معاديةٍ نوعِ MQ_9 أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ في أجواءِ سواحلِ محافظةِ حجة، بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنعِ، وتعدُّ هي الطائرةُ السابعةُ التي أسقطتها الدفاعات الجويةُ اليمنية خلالَ شهرِ أبريلَ الجاري والـ 22 خلالَ معركةِ "الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس" إسناداً لغزة.

وأفاد البيان بأن تنفيذ العمليتين العسكريتين، يأتي في إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على اليمن، ونصرةً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه.

وقال البيان "تؤكدُ القواتُ المسلحةُ وهي تتصدى للعدوانِ أنَّ موقفَها العسكريَّ اليومَ أفضلُ مما كان عليه قبلَ أسابيعَ وقدِ استفادتْ بعونِ اللهِ تعالى من كافةِ التطوراتِ ونجحتْ في التأثيرِ على حركةِ العدوِّ وأفشلتِ العديدَ من هجماتِه واعتداءاتِه وستواصلُ التعاملَ المسؤولَ والمناسبَ مع أيةِ تطوراتٍ خلالَ الأيامِ المقبلةِ وعلى كافةِ الأصعدةِ مستعينةً باللهِ ومعتمدةً عليه ولن تتوقفَ عن نُصرةِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها".

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