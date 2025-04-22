٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85811513
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ايران والسعودية تؤكدان على تعزيز العلاقات الرياضية

٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥١ م
رمز الخبر: 85811513
ايران والسعودية تؤكدان على تعزيز العلاقات الرياضية

طهران / 22 نيسان / ابريل/ارنا- اكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية محمود خسروي وفا والسفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي ، على تعزيز العلاقات الرياضية بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وفي بداية هذا اللقاء، الذي جرى اليوم الثلاثاء، اشار خسروي وفا الى استضافة المملكة العربية السعودية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، وقال: ستستضيف المملكة العربية السعودية أكبر حدث رياضي بين الدول الإسلامية هذا العام، والذي سيُقام بالتأكيد بأفضل صورة وأكثرها احترافية.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الايرانية: باستضافة المملكة العربية السعودية لألعاب التضامن الإسلامي، ستتعزز الوحدة والتآلف والمودة بين الشعوب والدول الإسلامية، ورياضييها.

وأعرب عن ارتياحه للعلاقات الوثيقة بين طهران والرياض، وأضاف: تتمتع إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانيات كبيرة من حيث الفرق الرياضية والكوادر الفنية والتنفيذية، ونامل أن تكون هذه الفرصة نقطة تحول لمزيد من التعاون والتآزر بين البلدين.

من جانبه اعرب السفير السعودي لدى طهران، عن سعادته بحضوره في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية الايرانية وقال: "يسعدني أن أشهد نجاحاتكم عن قرب، وأهنئكم على نتائج وأداء الرياضيين الإيرانيين في أولمبياد باريس".

وأضاف: "نحن إخوة وأصدقاء، ولدينا الكثير من القواسم المشتركة، ولا شك أن التعاون وتبادل الخبراء الرياضيين سيساعد في تقدم الرياضة في كلا البلدين في الأحداث الرياضية المهمة".

وفي ختام اللقاء اشار الطرفان الى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها إيران والمملكة العربية السعودية في مجال الرياضة، وأكدا على مزيد من التعاون في هذا المجال من أجل الاستفادة من قدرات كل منهما.

انتهى ** 2342

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