وزير الرياضة والشباب العراقي يصل إلى طهران

وكان في استقبال وزير الرياضة والشباب العراقي، أحمد محمد حسين قاسم المبرقع، نائب وزير الرياضة والشباب الايراني علي رضا رحيمي ، الذي قدم عرضا عن الإجراءات المتخذة في مجال الرياضة والشباب في اطار الحكومة.

من جانبه أعرب المبرقع عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة ولقاءه بنظيره الإيراني إلى مزيد من التعاون والتفاعل بين البلدين في مجال الرياضة والشباب.

وخلال زيارته التي تستمر يومين إلى إيران، سيلتقي وزير الرياضة والشباب العراقي محادثات ثنائية مع وزير الرياضة والشباب الإيراني، وسيتفقد بعض الملاعب والبنية التحتية الرياضية الإيرانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين رئيسي إيران والعراق خلال الزيارة الرسمية للدكتور بزشكيان إلى بغداد، وتطوير دبلوماسية الرياضة والشباب والتعاون في هذين المجالين.

انتهى ** 2342