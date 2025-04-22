اليمن: عدوان أميركي على صعدة والحديدة

وغربي اليمن، استهدف العدوان الأميركي بسلسلة غارات، جزيرة كمران في البحر الأحمر التابعة لمحافظة الحُدَيْدَة، كما نفّذ غارتين على مديرية الصليف في الحديدة.

وتواصل الولايات المتحدة عدوانها على اليمن في محاولة يائسة لثنيه عن مساندة غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إسقاطها طائرة "MQ-9" الأميركية للمرة السابعة خلال شهر نيسان/أبريل الجاري، وتنفيذها عمليتين استهدفتا حاملتَي طائرات أميركية في البحرين الأحمر والعربي.

هذا وكانت قد شنّت الطائرات الأميركية، فجر الثلاثاء، عدواناً استهدف العاصمة صنعاء ومحافظتَي مأرب والحُدَيْدَة.

وأسفر العدوان الأميركي على اليمن منذ 18 آذار/مارس الماضي، حتى اليوم، عن ارتقاء مئات الشهداء وجرح المئات أيضاً، نتيجة استهداف الأحياء المدنية والمنشآت الحيوية.

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