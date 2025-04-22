رئيس غرفة تجارة أوزبكستان يلتقي وزير الصناعة الايراني

وفي اللقاء صرّح وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، محمد أتابك، قائلا: "سيتم دراسة آراء القطاع الخاص والناشطين الاقتصاديين في كلا البلدين في مجموعات عمل الخبراء تمهيدًا لعرضها في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأوزبكستان".

وأضاف: "تم توفير وإرسال العديد من السلع المتفق عليها مع أوزبكستان من قبل إيران".

وتابع وزير الصناعة والمناجم والتجارة: "ستستمر هذه التبادلات والتفاعلات على مستوى القطاعين الخاصين في كلا البلدين بوتيرة أسرع.

وقال: إن القدرات الاقتصادية والإنتاجية لإيران وأوزبكستان وفرت امكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين من المستوى الحالي إلى مستويات أعلى.

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