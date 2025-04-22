٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85811547
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رئيس غرفة تجارة أوزبكستان يلتقي وزير الصناعة الايراني

٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٤٧ ص
رمز الخبر: 85811547
رئيس غرفة تجارة أوزبكستان يلتقي وزير الصناعة الايراني

طهران / 23 نيسان/ ابريل/ارنا- التقى رئيس غرفة تجارة اوزبكستان والوفد التجاري المرافق له بوزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني في طهران الثلاثاء.

وفي اللقاء صرّح وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، محمد أتابك، قائلا: "سيتم دراسة آراء القطاع الخاص والناشطين الاقتصاديين في كلا البلدين في مجموعات عمل الخبراء تمهيدًا لعرضها في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأوزبكستان".

وأضاف: "تم توفير وإرسال العديد من السلع المتفق عليها مع أوزبكستان من قبل إيران".

وتابع وزير الصناعة والمناجم والتجارة: "ستستمر هذه التبادلات والتفاعلات على مستوى القطاعين الخاصين في كلا البلدين بوتيرة أسرع.

وقال: إن القدرات الاقتصادية والإنتاجية لإيران وأوزبكستان وفرت امكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين من المستوى الحالي إلى مستويات أعلى.

انتهى ** 2342

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