عراقجي: سأنقل رسالة رئيس الجمهورية إلى المسؤولين الصينيين

ولدى وصوله للصين، وفي تصريح له لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي: ان الصين وروسيا شريكتان استراتيجيتان وصديقتان مقربتان للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد وقفتا إلى جانبنا دائما في الظروف الصعبة، ومن الطبيعي أن تكون لدينا مشاورات مستمرة مع هاتين الدولتين حول مختلف القضايا، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تجري فيه محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ومن الضروري ان نبقي أصدقاءنا في الصين على اطلاع كامل بالتقدم الذي يتم احرازه وأن نتشاور معهم.

وتابع: "لقد اجريت مشاورات الأسبوع الماضي في روسيا، واليوم في الصين سأنقل رسالة رئيس الجمهورية ونأمل بأن تكون هذه المشاورات جيدة.

كما أكد وزير الخارجية على أن الصين لعبت دورا مهما وبناء في القضية النووية الإيرانية في الماضي، ومن المؤكد أن الدور نفسه مطلوب في المستقبل، وستواصل ايران مشاوراتها مع الصين بصفتها عضوا في مجلس الأمن وعضوا في مجلس المحافظين، فضلا عن كونها شريكة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباعتبارها دولة لها تاريخ في القضية النووية.

وبيّن عراقجي انه لطالما كان للصين مواقف بناءة بشأن القضية النووية الإيرانية،معربا عن تقديره وامتنانه لمواقف الصين البناءة والإيجابية، لافتا الى ان موقف الصين الان هو دعم المفاوضات الجارية، وقد اعلنت استعدادها لتقديم المساعدة والدعم في هذا المسار الذي ستتم مناقشته اليوم.

انتهى**ر.م