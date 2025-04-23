عارف: السوق الإقليمية الكبيرة بحاجة للتقدم التكنولوجي الإيراني

وخلال الاجتماع المشترك الـ14 لمجلس أمناء واحة برديس التكنولوجية وواحة برديس للتكنولوجيا الصحية، أشار مجلس الأمناء إلى أن مجمع برديس للتكنولوجيا النظيفة كان دائما فعالا في تطوير ودفع عجلة التقنيات المتقدمة في البلاد قدما على مدى السنوات العشرين الماضية.

وفي معرض امتنانه واشادته بتقديمات وجهود واحة برديس التكنولوجية على مدى العشرين عاما الماضية،اوضح عارف بأن هذه الواحة التكنولوجية الجامعية انشئت لتحقيق أولويات وثيقة الرؤية في العلوم والتكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة والعالية، مضيفا انه تم اتخاذت خطوات جيدة وسريعة نحو التقنيات المتقدمة في هذا المجال.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية انه وبفضل الجهود المبذولة، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوا في معاهدات وتحالفات إقليمية مهمة، لدرجة أن عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون واجهت عملية طويلة للوصول الى مكانة ايران الحقيقية في آسيا الوسطى ومنطقة أوراسيا.

هذا،ورأى النائب الاول للرئيس الايراني ،أن السوق الإقليمية الكبيرة بحاجة للتقدم التكنولوجي الإيراني بحيث ان لايران تفاعلا جيدا في هذا المجال، مشيرا الى ان مجلس الشورى الإسلامي قد وافق على قانون التجارة الحرة مع أوراسيا وسيتم إصداره بحلول منتصف شهر أيار/مايو المقبل.

وبالاشارة الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي عضوا مؤسسا لمنظمة التعاون الاقتصادي، ذكر عارف بأنه وفي ذلك الوقت، أكد رؤساء وزراء الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الاقتصادي على أهمية أمن الفضاء الإلكتروني وكانوا مستعدين للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحا بان هذا الاهتمام من هذه الدول يمنح إيران الحصانة، لأنها على استعداد للعمل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الأمن المهم، مضيفا بأنه لم يتم استخدام هذه القدرة والاستفادة منها بشكل جيد.

وفيما يتعلق بتعزيز علاقات إيران مع الدول الأفريقية في الحكومة الحالية،بيّن عارف بأنه تم اتخاذ خطوات جيدة في تطوير التعاون مع الدول الأفريقية، ودخلت الشركات الإيرانية، خاصة في القطاعات التقنية والهندسية، إلى هذه المنطقة بحيث يمكن اليوم للحدائق العلمية والتكنولوجية أن تكون رائدة تطوير العلاقات العلمية والتكنولوجية مع الدول المجاورة والإفريقية والإقليمية، فضلا عن الدول التي تشكل أولوية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووأكد النائب الأول للرئيس أن مجال الإلكترونيات الدقيقة يعد من الأولويات الأساسية والمهمة للبلاد،داعيا منطقة الابتكار الدولية الايرانية إلى التركيز بشكل خاص وتوسيع أنشطتها في مجال الإلكترونيات الدقيقة.

انتهى**ر.م