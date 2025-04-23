وزير الخارجية العراقي : ندعم المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن

واضاف "حسين" في تصريح له اليوم، أن العراق يدعم المفاوضات كونها الحل الوحيد للوصول إلى نتائج وتفاهمات بصورة سلمية، مؤكدا ضرورة إبعاد المنطقة عن الحرب.

كما أشار إلى المستجدات في سوريا، مضيفا إن استقرار سوريا مهم للعراق وأوروبا على حد سواء.

وتابع وزير خارجية العراق : إن استقرار سوريا مهم للعراق والعالم أجمع، ونأمل أن تتشكل عملية سياسية فيها تشمل جميع الأطراف.

واختتمت، يوم السبت الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين فريقي التفاوض الإيراني والأمريكي، والتي عقدت بوساطة سلطنة عمان في مبنى الدبلوماسية العمانية بروما، كما كان مقررا؛ على أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الاسبوع المقبل.

انتهی**3276