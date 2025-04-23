إيران وأوزبكستان تؤكدان على تطوير التعاون في مجال النقل

وأفادت "إرنا" بأن "رسولي" ناقش خلال لقائه "عمروف" الذي حضره رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية ايضا، ناقش سبل تطوير التعاون في مجالات النقل بين طهران وطشقند، بما في ذلك إنشاء مركز لوجستي لأوزبكستان في ميناء الشهيد رجائي.

وأشار المسؤول الإيراني خلال هذا اللقاء إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يقدر بنحو 500 مليون دولار؛ مؤكدا على ضرورة إزالة العقبات القائمة والتنفيذ الكامل لاتفاقيات التعاون الثنائي لتحقيق نمو كبير في التبادل التجاري وتطوير أكبر للتعاون اللوجستي للإفادة القصوى من قدرات البلدين لتنمية العلاقات التجارية المناسبة.

وخلال اللقاء ايضا، أكد الجانب الإيراني على استعداده لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بهدف مشاركة المستثمرين الأوزبكيين في مشاريع تطوير البنية التحتية لموانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تقرر متابعة موضوع تعديل اتفاقية النقل البري وتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين معنيين من البلدين لحل القضايا العالقة المتعلقة بتيسير النقل البري وإبرام برنامج عمل للتعاون في هذا المجال، والذي سبق أن توصل إليه الخبراء إلى تفاهم بشأنه.

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